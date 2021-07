LA SICILIA – Mercato in uscita: possibili cessioni per Giosa, Sales e Gatto

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dopo essersi assicurato otto rinforzi ed in attesa di prelevare soprattutto nuovi difensori, il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino – che nei giorni scorsi ha perso capitan Tommaso Silvestri, passato al Modena – sta pensando anche alle uscite. Ci si muove attivamente in tal senso soprattutto per le cessioni dei difensori Antonio Giosa e Simone Sales, oltre che della punta Alessandro Gatto. Il primo è sulla via di Potenza, il secondo potrebbe andare alla Virtus Francavilla o al Monopoli, sul terzo c’è l’interesse del Picerno.

