MALDONADO: l’ecuadoregno sara’ ancora il faro del centrocampo rossazzurro?

Situazione contrattuale incerta e, inevitabilmente, club che chiedono informazioni per capire se ci sono i presupposti per intavolare una trattativa con il Catania per Luis Maldonado. Tutto nella norma, d’altronde il calciomercato è aperto e qualsiasi società cerca di strappare l’affare migliore a condizioni vantaggiose. Di sicuro il centrocampista è un tesserato rossazzurro che gode della massima stima del tecnico Francesco Baldini e, pertanto, il Catania non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. In mancanza di offerte serie, Maldonado non si muove. Fermo restando che bisognerebbe ridefinire l’estensione della durata del contratto, attualmente valido fino a giugno 2022. Ad oggi l’ecuadoregno rimane alle pendici dell’Etna e verrebbe ritenuto un elemento importante da Baldini che, dal momento del suo insediamento in panchina, gli ha subito consegnato le chiavi del centrocampo.

