MANDORLINI: “Avrei voluto chiudere la carriera a Padova. Ora valuto bene offerte…”

Non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno, così Matteo Mandorlini ha dovuto salutare i tifosi del Padova dopo avere totalizzato un bel bottino di presenze in questi anni vestendo la maglia biancoscudata. Adesso valuta il proprio futuro. E c’è anche il Catania interessato. “Sono stato molto fiero di avere fatto cento presenze con il Padova – sottolinea ai microfoni del Gazzettino – i messaggi ricevuti dai tifosi veri mi hanno ripagato di tante sofferenze. Avrei voluto giocare tante altre gare con questa maglia, ma non dipende da me. Non mi ha più chiamato nessuno e così ho capito che la mia strada a Padova è conclusa, però sono dell’idea che anche se le strade si separano, una semplice frase del tipo Matteo grazie, non rientri più nei nostri piani avrebbe fatto piacere e avrebbe chiuso meglio tutto. Mi sarebbe piaciuto terminare la carriera al Padova, adesso ho qualche offerta ma voglio valutarla bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***