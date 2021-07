MERCATO: anche Santurro finisce tra gli svincolati

Una sola presenza nella gara d’esordio del Catania al campionato di Serie C 2020/2021, poi i tanti problemi fisici lo hanno tenuto lontano dal campo. Si è concluso così ufficialmente il prestito di Antonio Santurro dal Bologna al Catania, con il portiere ex Siracusa che coltivava la speranza di giocare con continuità e, invece, non è andato oltre la panchina essendo, poi, cambiate le gerarchie con l’approdo in rossazzurro di Alessandro Confente. Adesso però Santurro non fa tecnicamente rientro a Bologna. E’ scaduto, infatti, anche il contratto che lo vincolava ancora al club felsineo, attraverso il quale ebbe la soddisfazione di realizzare la sua unica apparizione in Serie A fermando la Roma con una prestazione super a difesa dei pali. L’estremo difensore classe 1992, pertanto, è attualmente privo di vincoli ed alla ricerca di una nuova sistemazione.

