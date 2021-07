MERCATO: Avellino, se parte Tito ritorno di fiamma per Pinto

Primo tentativo effettuato dal Padova per Fabio Tito. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com, i veneti hanno indirizzato il mirino verso il profilo classe 1993 Fabio Tito. La sensazione è che difficilmente l’Avellino se ne priverà, ma chissà che attraverso una buona offerta non consideri l’ipotesi di una cessione del laterale sinistro. In tal caso, sulla base di quanto appreso dalla nostra redazione, l’Avellino si fionderebbe senza esitare su Giovanni Pinto. Non è un mistero, del resto, che il terzino rossazzurro piaccia al Direttore Sportivo Salvatore Di Somma, che già lo scorso anno si fece avanti e anche qualche settimana addietro, prima di virare su Daniele Mignanelli per completare l’out difensivo sinistro. Se Tito dovesse lasciare l’Irpinia, sarebbe praticamente certo il ritorno di fiamma dell’Avellino per Pinto.

