MERCATO: Calapai-Catanzaro, primi approcci. Il Catania valuta

Mentre si registra il forte pressing del Catanzaro per Nana Welbeck, comunque in trattativa con il Catania per l’eventuale stipula di un nuovo contratto, i giallorossi calabresi ci provano anche per Luca Calapai. ll terzino rossazzurro piace alle aquile che hanno effettuato un sondaggio, valutando se ci sono i presupposti per tentare un affondo. Vedremo se ci saranno sviluppi. Il profilo di Calapai è molto gradito al tecnico Antonio Calabro ed il Catania cederà sicuramente qualche elemento per contenere i costi, ma la dirigenza non intende smantellare la base della rosa a disposizione.

