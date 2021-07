MERCATO: Calapai rimane tra i profili considerati dal Catanzaro

Preso Nana Welbeck, il Catanzaro valuta la possibilità di prelevare dal Catania Luca Calapai, al netto delle smentite del procuratore. Mentre nel caso di Welbeck la trattativa si è sviluppata senza grossi intoppi parlando direttamente con il calciatore essendo svincolato (decisiva la sua volontà), per quanto concerne Calapai bisognerebbe mettersi d’accordo anche col Catania. Il profilo del terzino rossazzurro fa parte di quegli elementi di cui mister Francesco Baldini non vorrebbe privarsi, ma se arrivasse un’offerta importante potrebbe essere tenuta in considerazione. Al momento Calapai è solo uno dei nomi considerati dalle aquile per l’out difensivo destro, ce ne sono altri che destano maggiore interesse. In primis quello del reggino Gabriele Rolando, reduce dall’esperienza in prestito al Bari.

