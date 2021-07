MERCATO: Catania e Foggia chiedono informazioni per Ligi

Difensore centrale classe 1989, Alessandro Ligi è uno dei profili su cui la dirigenza del Catania lavora in vista della prossima stagione. La società rossazzurra ha chiesto informazioni, il contratto del 31enne centrale difensivo scade tra un anno e fa parte dei convocati per il ritiro alabardato di Ravascletto. Viene considerato un elemento importante dal club giuliano e dallo stesso allenatore Christian Bucchi che lo ha schierato dall’inizio nell’amichevole di lusso contro la Roma di Mourinho allo stadio “Nereo Rocco”. Trattativa non semplice da concretizzare per il Catania, mentre si registrano contatti anche con il Foggia, alla ricerca di validi rinforzi in difesa.

