MERCATO CATANIA: Maldonado resta il fulcro del centrocampo, riflessioni in atto sull’erede di Welbeck

Il centrocampo rappresenta il fulcro della manovra da cui si diradano i principali schemi offensivi. Nell’idea di Catania pensata da mister Francesco Baldini il modulo 4-3-3 rappresenta ancora la certezza tattica da cui ripartire. Il vertice basso della linea mediana rossazzurra sarà ancora l’ecuadoregno Luis Alberto Maldonado, giocatore che ha vissuto un notevole periodo di crescita sotto la gestione del tecnico toscano. Ai suoi lati mister Baldini intende dotarsi di due elementi di qualità, in modo tale da assemblare un centrocampo costituito da “palleggiatori”. Del resto il Catania di Baldini sarà ancora una squadra che proporrà il gioco anziché subirlo, mantenendo alto il proprio baricentro e collocando quanti più uomini nella metà campo avversaria.

Sono ore di attente valutazioni per ciò che concerne il reparto mediano della nuova stagione. La partenza di Nana Welbeck direzione Catanzaro rappresenta una perdita degna di nota per gli equilibri di squadra, pertanto si riflette sul possibile sostituito del ghanese. Il barese Maita è stato accostato nelle scorse ore al Catania ma non sarebbe un obiettivo alla portata dei rossazzurri. Jacopo Dall’Oglio avrebbe richieste di mercato importanti (Pescara e Modena), mentre non si esclude la permanenza di Mariano Izco ancora per un’altra stagione. Il centrocampo sarà completato con qualche giovane innesto. In tal senso tra i giocatori che saranno visionati in ritiro figurerebbe anche il mediano classe 2002 Giulio Frisenna, reduce da una positiva annata in prestito al Licata.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***