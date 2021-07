MERCATO: Catania, previste almeno altre cinque uscite

Diversi acquisti sin qui effettuati dalla dirigenza del Catania, chiamata però ad operare anche in uscita. In questo senso sono previste almeno altre cinque cessioni. Precisando che in presenza di offerte molto importanti nessuno può essere considerato incedibile, dopo il passaggio di capitan Tommaso Silvestri al Modena a titolo definitivo, dovrebbero trasferirsi altrove i vari Simone Sales, Claiton, Antonio Giosa, Reginaldo e Alessandro Gatto, più altri giovani che verranno ceduti in prestito.

