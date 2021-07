MERCATO CATANIA (Sondaggio): cosa serve in vista della prossima stagione?

Si avvicina l’inizio ufficiale della stagione 2021/22. La squadra non si è ancora radunata a Torre del Grifo ma, intanto, il club ha formalizzato il primo acquisto: Giuseppe Stancampiano, svincolatosi dal Livorno. Non sarà un mercato semplice per il Catania, che avrà a disposizione un budget ridotto per cercare di allestire una squadra competitiva. Quale strategia potrà rivelarsi utile per la dirigenza? Confermare gran parte dei giocatori della passata stagione? Stravolgere la rosa? Pochi innesti ma funzionali alle esigenze del mister? Interventi in alcuni reparti specifici? Esprimi le tue preferenze attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:





