MERCATO: da Piccolo a Noce, situazione contrattuale incerta per 15 giocatori

Situazione contrattuale da definire per tanti calciatori aventi il contratto in scadenza con il Catania a giugno dell’anno prossimo. Ci riferiamo ad Antonio Piccolo, Andrea Russotto, Jacopo Dall’Oglio, Luca Calapai, Alessandro Albertini, Manuel Sarao, Luis Maldonado, Giacomo Rosaia, Claiton, Andrea Zanchi, Simone Sales, Reginaldo, Alessandro Gatto, Mario Noce e Antonio Giosa. Permane l’incertezza sul loro futuro, almeno fino a quando non prolungheranno i rispettivi accordi con la società rossazzurra. Anche perchè il rischio è di perderli a costo zero il prossimo anno.

