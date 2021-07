MERCATO: il centrocampista Mandorlini verso Catania

Secondo quanto riportano i colleghi di padovagoal.it, il 32enne centrocampista Matteo Mandorlini dovrebbe ripartire da Catania. Svincolatosi da Padova, il figlio dell’attuale allenatore biancoscudato Andrea Mandorlini ha totalizzato 23 presenze nell’ultima stagione. In questi anni è stato una bandiera del club – con oltre 100 apparizioni – e gli ultras della Tribuna Fattori, in vista della sua prossima avventura, hanno scritto sui social: “Professionalità e impegno da noi verranno sempre riconosciuti. In bocca al lupo Matteo!”. Sembrano esserci buone probabilità che il trasferimento di Mandorlini in Sicilia si concretizzi.

