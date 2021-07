MERCATO: Di Piazza, il Catanzaro lo propone alla Triestina

Catanzaro al lavoro per collocare altrove l’attaccante Matteo Di Piazza. Reduce dall’esperienza in prestito a Catania, il giocatore di Partinico ha fatto ritorno alla base ma il club giallorosso calabrese non punterà su di lui in vista della prossima stagione. Tra le idee degli ultimi giorni relativamente al futuro di Di Piazza, quella di proporlo alla Triestina nell’ottica di un eventuale scambio per arrivare ad Alessio Di Massimo, fino a qualche mese fa in prestito proprio al Catanzaro dove ha vissuto una stagione da protagonista.

