MERCATO: Diop, in caso di esclusione definitiva della Paganese il Catania può farsi avanti

Giovedì scorso il Consiglio Federale ha confermato in blocco le decisioni della Covisoc, estromettendo dal prossimo campionato di Serie C Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese. Adesso le società in questione sperano nel ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, terzo e ultimo grado di giustizia sportiva. Il verdetto definitivo verrà emesso solo il prossimo 27 luglio. Qualora venisse ribadita la mancata iscrizione della Paganese, potrebbe aprirsi un interessante pista di mercato per il Catania. Già accostati nei giorni scorsi alla punta Abou Diop, i rossazzurri potrebbero farci più di un pensierino visto che il giocatore finirebbe tra gli svincolati e, dunque, acquistabile a costo zero. Classe 1993, Diop ha messo a segno una ventina di gol in C con la maglia della Paganese nelle ultime due stagioni.

