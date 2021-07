MERCATO: Golfo, il Parma non lo convoca per il ritiro

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di valutazioni in corso a Parma per delineare il futuro di Francesco Golfo. Ebbene l’attaccante, reduce dalle esperienze in prestito alla Juve Stabia ed al Catania, non figura neanche nella lista dei 29 calciatori gialloblu convocati per il ritiro di Castelrotto. Molti uomini mercato sono destinati a lasciare il club ducale. Tra questi Golfo, che fa registrare richieste da club di Lega Pro e rappresenta anche un’ipotesi per il Catania, che potrebbe richiedere un nuovo prestito al Parma.

