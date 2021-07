MERCATO: Negro, concorrenza di almeno due club

Profilo già seguito dal Catania lo scorso anno, Stefano Negro rappresenta un obiettivo di mercato per la società rossazzurra che, però, sarebbe disposta ad affondare i colpi solo a determinate condizioni. Altrimenti virerebbe altrove. Il difensore centrale classe 1995 di proprietà del Monza, reduce dalla promozione in cadetteria con la maglia del Perugia (in prestito), è in uscita dai brianzoli e piace anche a Viterbese e Pescara, società che dovrebbero essere inserite nel girone B di Lega Pro. A riportarlo è monza-news.com.

