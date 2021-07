MERCATO: occhi anche in casa Genoa per l’attacco

Rinforzare ulteriormente il reparto offensivo rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Catania in sede di calciomercato. La società rossazzurra proverà a soddisfazione le richieste di mister Francesco Baldini, ove possibile. L’attenzione è rivolta anche verso profili di giovani di belle speranze. Detto dei romanisti Riccardo Ciervo ed Edoardo Bove, sono tanti i ragazzi che godono della stima di Baldini. Tra questi, spostando il mirino sul Genoa, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione figurano i nomi del portoghese Felipe Estrella e di Elia Petrelli (nella foto, ndr). Il primo è reduce dalla realizzazione di 8 reti nell’ultima stagione con la Primavera rossoblu. Il secondo, che il tecnico di Massa ricorda molto bene per averlo allenato qualche anno fa alla Juve Primavera, ha segnato 5 gol nella prima parte dello scorso anno tra le file della formazione bianconera Under 23 prima di essere acquistato dal Genoa e provare l’esperienza in prestito alla Reggina, in Serie B. Uno tra Estrella e Petrelli potrebbe fare al caso del Catania, che monitora a 360 gradi il mercato giovanile.

