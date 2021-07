MERCATO: Parma, valutazioni sul futuro di Golfo

13 presenze ed un gol con la maglia della Juve Stabia, 15 vestendo quella del Catania con annesse 2 reti. Questo lo score di Francesco Golfo nell’ultima stagione disputata. Finito il prestito in rossazzurro, Golfo ha salutato i tifosi facendo ritorno al Parma, club proprietario del cartellino. Il vincolo che lo lega ai ducali scade a giugno 2023, ma sicuramente l’attaccante cambierà casacca anche quest’anno. Riflessioni sulla modalità di trasferimento, venendo ceduto in prestito oppure a titolo definitivo risolvendo il contratto con il Parma. Più probabile un nuovo prestito per il calciatore palermitano classe 1994. In questo contesto potrebbe inserirsi il Catania, ma al momento si registrano contatti con altre società di Lega Pro di medio livello, pronte a dare fiducia al ragazzo ex Trapani.

