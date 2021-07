MERCATO: Perina, dal possibile trasferimento al Catania alla Turris

Colpo di mercato messo a segno dalla Turris. La società corallina sta definendo in queste ore l’ingaggio dell’ex portiere del Cosenza Pietro Perina. Svincolato, ha accettato la proposta del club di Torre del Greco dopo che – tra le altre squadre interessate – il Catania, prima di puntare su Andrea Sala, aveva valutato l’ipotesi di metterlo sotto contratto. Il Direttore Pellegrino si era mosso per Perina anche nella passata stagione, ma l’affare non andò in porto preferendo il diretto interessato la B con la maglia del Vicenza. Adesso i rossazzurri se lo ritroveranno da avversario nel girone C.

