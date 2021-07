MERCATO: Pinto e Calapai ripartono dal Catania

Giovanni Pinto ha lasciato chiaramente intendere in un’intervista concessa al quotidiano locale che non si muoverà da Catania, rispettando il contratto che lo lega al club rossazzurro fino a giugno 2023. In scadenza tra un anno, invece, l’accordo relativo al terzino destro Luca Calapai. Anche nel caso di quest’ultimo, comunque, non dovrebbero esserci sorprese con il diretto interessato che si avvia verso la permanenza alle pendici dell’Etna. Sulle corsie laterali difensive, di conseguenza, la situazione pare destinata a non mutare in casa Catania con Alessandro Albertini e Andrea Zanchi valide alternative (in aggiunta all’argentino Juan Cruz Monteagudo, difensore centrale che all’occorrenza può giostrare sulla fascia sinistra).

