MERCATO: Provenzano, nuova grande occasione in carriera. No a Gubbio e Mantova

Il Catania ha ufficializzato nelle ultime ore l’ingaggio del centrocampista palermitano classe 1991 Alessandro Provenzano. Anche altre società avevano manifestato interesse, vedi Mantova e, soprattutto, Gubbio. In particolare in Umbria Provenzano avrebbe seguito il Direttore Davide Mignemi, che lo portò un paio di stagioni addietro alla Sicula Leonzio. Il giocatore però ha preferito accettare la proposta del club rossazzurro. Per lui Catania rappresenta un importante salto di qualità, una nuova grande occasione dopo avere vestito in carriera le casacche di squadre blasonate come Cosenza (in Serie C), Pisa e Reggina (in Lega Pro).

