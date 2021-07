MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Focalizzando l’attenzione sul girone C, il Palermo comunica di aver acquisito le prestazioni del difensore Alessio Buttaro, del portiere Samuele Massolo e dell’attaccante Edoardo Soleri. Per Buttaro, prelevato dalla Roma a titolo definitivo, la società ha disposto un ingaggio quadriennale. Per Massolo, ex Fermana, la società ha disposto un ingaggio biennale. Soleri arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova. Secondo mediagol.it, inoltre, il Pisa pagherà al Palermo il cartellino del centravanti Lorenzo Lucca per 2.1 milioni di euro, con bonus relativi ai gol realizzati che potrebbero far lievitare la cifra.

Il Potenza ha annunciato l’arrivo in rossoblu di Lorenzo Vecchi, difensore centrale classe 2002 proveniente dalla Primavera del Frosinone, e di Riccardo Cargnelutti, centrale difensivo del ’99 che arriva dal Modena. Il Campobasso conferma le giovani promesse Cristian Fabriani, difensore classe 2001 (triennale), Antonio Martino, anch’egli difensore classe 2001 (biennale), gli attaccanti nati nel 2002 Pablo Vitali e Giuseppe De Biase (contratto tecnico con la formula 1+3 per entrambi).

L’Avellino formalizza la cessione al Monterosi, a titolo definitivo, del calciatore Emanuele Pio Adamo. Terminato il prestito in biancoverde, Julian Illanes passa dalla Fiorentina al Pescara a titolo definitivo firmando un triennale (fonte tuttoc.com). Il Bari aveva manifestato interesse per il difensore Riccardo Brosco, ma è vicinissimo al Vicenza (fonte Sky Sport). Trattativa in chiusura per portare la punta Federico Vazquez dalla Virtus Francavilla al Catanzaro (fonte tuttoc.com), lo stesso club giallorosso calabrese cerca soluzioni per collocare altrove Matteo Di Piazza, bussando inoltre alla porta della Feralpisalò per il centrocampista Federico Carraro.

