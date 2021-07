MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C. Il Monopoli comunica di avere raggiunto un accordo con il Sassuolo per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Luigi Samele. Il Taranto, invece, rende noto di avere rinnovato l’accordo con i calciatori Gianluca Mastromonaco (annuale), Massimiliano Marsili (biennale) e Paolo Serafino (annuale), ratificando anche l’intesa per l’ingaggio del centrocampista Lorenzo Longo e l’esterno Giuseppe Faiello.

La Vibonese tessera a titolo definitivo l’attaccante palermitano Paolo Grillo. La Juve Stabia preleva in prestito dall’Empoli il difensore Francesco Donati. L’Avellino raggiunge l’accordo su base annuale con il giovane attaccante Antonio Messina e sonda il terreno per Dario D’Ambrosio in caso di svincolo dalla Sambenedettese (fonte tuttoc.com). Terza stagione con la maglia del Campobasso per Joshua Tenkorang, confermato in rosa. I molisani stanno anche effettuando un tentativo per arrivare al portiere Maikol Benassi ed è in via di definizione con il Cynthialbalonga l’acquisto di Federico Pace, esterno classe 1999 (fonte tuttoc.com).

Colpo Jari Vandeputte per il Catanzaro: il classe 1996 arriva in prestito (con obbligo di riscatto in caso di promozione) dal Vicenza. Il difensore centrale Juan Cruz Monteagudo ha firmato per un anno (con opzione) il contratto che lo legherà al Catania. Secondo quanto raccolto da tuttoc.com, la Juve Stabia prova a prendere l’attaccante Tiziano Tulissi. Duello tra Foggia e Catanzaro per l’attaccante della Ternana Alexis Ferrante. I satanelli, inoltre, ci provano per il classe 2000 dell’Empoli Davide Merola, mentre i calabresi cercano anche di piazzare il colpo Antonio Cinelli a centrocampo (fonte tuttoc.com) e non perdono di vista la punta della Virtus Francavilla Federico Vazquez, che tanto piace anche all’Avellino. Si avvicina al Bari, infine, il terzino sinistro ex Catania Antonio Mazzotta.

