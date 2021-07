MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

I movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C di Serie C. Come riportano i colleghi di IamCalcio, il 24enne difensore della Virtus Entella Ivan De Santis, nell’ultima stagione a Modena, è un obiettivo di mercato della Virtus Francavilla. L’attaccante classe ’93 Giuliano Alma, conclusa l’esperienza alla Turris, piace sia al Foggia di Zeman che al neopromosso Taranto (fonte tuttoc.com). Il Catanzaro è pronto ad offrire un biennale per la punta del Francavilla Federico Vazquez (fonte tuttoc.com) ed è in forte pressing per il centrocampista Nana Welbeck. Ai calabresi piace anche il terzino del Catania Luca Calapai e si registra un forte interessamento per il difensore Matteo Legittimo. Si lavora inoltre per Simone De Santis, la scorsa stagione al Matelica (fonte tuttoc.com).

Christian Anelli e Federico Gentile verso l’addio al Foggia, che invece potrebbe confermare in organico l’ex Catania Alessio Curcio (fonte La Gazzetta del Mezzogiorno). Possibile scambio di portieri tra Foggia e Francavilla relativamente ad Ermanno Fumagalli e Diamante Crispino (fonte tuttocalciopuglia.com). Il Cosenza punta il calciatore del Sudtirol Manuel Fischnaller e c’è l’ipotesi in panchina legata a Domenico Toscano (fonte tuttoc.com), che potrebbe essere preferito a Roberto Boscaglia. Continua il pressing dell’Avellino per Lorenzo Pinzauti del Teramo, secondo i colleghi di tuttomercatoweb.com. L’attuale duo di portieri Davide Marfella-Pierluigi Frattali potrebbe essere riconfermato dal Bari (fonte tuttobari.com).

