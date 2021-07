MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

La Virtus Francavilla ha perfezionato l’ingaggio di Gabriele Ingrosso, classe 2000. Il difensore ha giocato nella passata stagione con l’Imolese. Secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, l’ex difensore del Catanzaro Manuel Nicoletti, in questa stagione a Monopoli, sta per accasarsi al Foggia. Dialoghi in corso tra Palermo e Alessandria per un possibile scambio tra i giocatori Umberto Eusepi e Mattia Crivello (fonte tuttob.com). Conclusa la trattativa dopo un brusco stop per il passaggio del laterale destro Gabriele Rolando dalla Reggina al Catanzaro, operazione definita sulla base di un accordo biennale. Secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, il Taranto accelera per Modibo Diakitè, difensore classe ’87 della Ternana, e Ferdinando Del Sole, trequartista classe ’98 di proprietà della Juventus. Juve Stabia in pole per il terzino destro classe 2002 Emanuel Ercolano (fonte tuttoc.com).

Su gianlucadimarzio.com si legge che il portiere dell’Empoli Niccolò Chiorra a breve dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Taranto (prestito). Il Bari considera l’ipotesi di riportare in Puglia il difensore ex Catania Denis Tonucci (fonte Corriere dello Sport) ed è vicino al terzino sinistro Antonio Mazzotta, che dovrebbe firmare un contratto di due anni. Obiettivo ambizioso per l’attacco dell’Avellino, Marcello Trotta che è in uscita da Frosinone. Non sarà più il Direttore Sportivo della Paganese Guglielmo Accardi, al suo posto torna in Campania Cosimo D’Eboli, reduce dalla promozione in C ottenuta con l’ACR Messina. Sulle sue tracce però ci sono anche Palermo e, soprattutto, Cosenza (fonte tuttoavellino.it). Picerno sulle tracce del centrocampista del Potenza Alvaro Iuliano, mentre il club del presidente Caiata sonda il terreno per l’attaccante esterno Francisco Sartore (fonte tuttoc.com). Il Palermo risolve consensualmente il contratto con Andrea Saraniti.

