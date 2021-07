MERCATO: e se almeno uno tra Reginaldo e Gatto restasse?

Nella lista dei convocati per il consueto ritiro di Torre del Grifo Village ci sono anche loro: Reginaldo e Alessandro Gatto. Per adesso il reparto offensivo è numericamente al completo dopo la definizione degli ingaggi di Simone Russini, Felipe Estrella e Tommaso Ceccarelli, con Gatto e Reginaldo teoricamente in uscita. Nel corso degli allenamenti, però, entrambi si stanno ben comportando e chissà che Baldini non faccia valutazioni differenti. Nei mesi scorsi il tecnico di Massa spese non pochi elogi nei confronti del brasiliano ex Fiorentina, apprezzandolo per abnegazione e spirito di sacrificio. Adesso sta registrando risposte confortanti anche da Gatto, rientrato dal prestito alla Cavese. Vedremo se almeno uno dei due proseguirà l’avventura alle pendici dell’Etna fino a gennaio, quando si faranno ulteriori valutazioni all’apertura della finestra di calciomercato invernale.

