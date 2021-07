MERCATO: in uscita, tra i big, i dubbi principali del Catania riguardano Dall’Oglio

Un aspetto non di secondaria importanza è quello relativo alle uscite in casa Catania. Anche perchè la lista non è illimitata e diventa necessario contenere i costi di gestione. Tra i pezzi pregiati rossazzurri, uno dei più richiesti è sicuramente Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista potrebbe restare, ma bisogna tenere d’occhio la situazione contrattuale (scadenza tra un anno) ed eventuali richieste rilevanti. Qualcosa si muove in questo senso con le ipotesi Modena e Pescara, nelle ultime ore il quotidiano La Sicilia ha aggiunto la candidatura della Reggina. Secondo la medesima fonte Giacomo Rosaia potrebbe restare, Antonio Giosa piace a Potenza e Virtus Francavilla, su Simone Sales ci sarebbe il Monopoli, timido interessamento del Foggia per Alessandro Gatto. In uscita sembra esserci anche Reginaldo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***