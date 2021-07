MERCATO: Zuculini vicino al trasferimento in Grecia

Se n’era parlato a lungo nei mesi scorsi. Joe Tacopina lo aveva preannunciato come rinforzo per la sessione del calciomercato di gennaio. Raggiunto l’accordo con il Catania per un biennale, si attendeva l’ok del Defensor Sporting per la risoluzione del contratto che sbloccasse il trasferimento in Sicilia, dopo l’avvenuta cessione di Emanuele Pecorino alla Juventus. I tempi tecnici, però, erano ristretti ed il centrocampista argentino rimase in Sudamerica non riuscendo a liberarsi dal Defensor.

Il suo contratto è scaduto proprio quest’anno. Aveva preannunciato la possibilità di un trasferimento al Catania a luglio seguendo Tacopina, che lo conosce dai tempi di Venezia, ma vista la battuta d’arresto registratasi nella trattativa per l’acquisizione del Catania, adesso per Zuculini si aprono altre strade. Il giocatore classe 1990 è diretto verso la Grecia, dove dovrebbe sottoscrivere un contratto di durata annuale con lo Ionikos Nikeas, club promosso in massima divisione.

