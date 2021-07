EX ROSSAZZURRI: Novellino, il Catania e qualche sassolino da togliersi dopo quell’esonero indigesto…

Due anni fa il Catania optò per l’esonero, prima di provare a giocarsi le residue chance di promozione ai playoff richiamando Andrea Sottil. L’attuale allenatore della Juve Stabia Walter Novellino, recentemente presentato ai tifosi gialloblu, ricomincia con grande entusiasmo e consapevole di poter fare bene sulla panchina delle Vespe. Ritroverà i rossazzurri da avversario, lui che indossò anche la maglia del Catania negli anni ’80.

Nelle ultime stagioni ha ricordato spesso con amarezza, a mezzo stampa, l’avventura sulla panchina catanese. Come quando disse di essersi trovato bene dappertutto ad eccezione di Catania, ma “si voleva fare giocare la squadra in un modo in cui non potevo concordare, mi piace fare il mio lavoro con serenità e tranquillità e questo non mi è stato permesso”. Oppure parlando di “vigliaccata che sto ancora pagando. Hanno preso questa decisione senza darmi spiegazioni. Catania è una città meravigliosa che ha bisogno di calcio serio”. Aggiungendo: “C’è stata qualche incomprensione con alcune persone. Non sono uno yes man, preferisco fare l’allenatore. Io sono arrivato ai playoff. Con la mia esperienza avrei portato il Catania dove merita“.

Fecero discutere, poi, altre dichiarazioni: “Qualcuno ha tradito me ed il Catania, un club da A. Si è dato retta a giocatori finiti che salivano sul colle e davano il proprio punto di vista. Dico chi non sono, così evitiamo equivoci: escludo Lodi. Per me è straordinario come giocatore. Tolga Marchese e Llama. Sono persone corrette ed hanno dato l’anima. Qualcuno ha remato contro. I giocatori devono solo pensare a fare i giocatori. A un certo punto vincevo mettendo in campo i giovani, volevo andare via proprio in quella fase ma sono rimasto e ho sbagliato”. Riferimenti anche all’allora dirigente del Catania Lo Monaco: “Io ero convinto di salire, poi Lo Monaco ha deciso di cambiare: alcuni pensano di essere grandi…. Potevano darmi la possibilità di fare i playoff. Lo Monaco dovrebbe pensare a tante cose, comandava lui”.

Insomma, sicuramente un esonero ancora indigesto per Novellino, con qualche sassolino da togliersi ed in cerca di riscatto alla guida della Juve Stabia, diretta rivale del Catania nel girone C di Serie C.

