PAROLA AI TIFOSI: Catania, cosa aspettarsi dalla stagione 2021/22? Ecco l’esito del sondaggio…

Un Catania capace di andare al di là di ogni più rosea aspettativa? Oppure una squadra che deluderà le attese? O, ancora, un Catania in linea con quanto fatto nella passata stagione? Abbiamo chiesto al popolo rossazzurro cosa aspettarsi dal campionato 2021/22. L’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com evidenzia la presenza di diverse fazioni. Complessivamente chi sogna un Catania che stupisca o, comunque, faccia meglio dello scorso anno è rappresentato dal 46% dei votanti. La percentuale rimanente è divisa invece tra chi immagina di proseguire sulla stessa strada del precedente campionato e coloro che temono un piazzamento peggiore in classifica, alcuni dei quali vedrebbero persino a rischio la permanenza in C. Sostanzialmente la tifoseria è abbastanza divisa su cosa potrà riservare la prossima stagione. Spetterà al campo stabilirlo, sperando che nel frattempo giungano notizie confortanti dall’extra-campo, aspetto ancora più rilevante.

ESITO SONDAGGIO IN PERCENTUALE NEL DETTAGLIO

25% Mi aspetto un Catania in grado di stupire

21% Mi aspetto un Catania che faccia meglio dello scorso campionato

19% Sarà un campionato pressochè identico al precedente

12% Piazzamento da centro classifica

11% Temo che il Catania non riesca a portare a termine la stagione

5% Rischio salvezza sofferta

4% Mi aspetto un Catania che faccia peggio dello scorso campionato

3% Piazzamento da salvezza tranquilla

