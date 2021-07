PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Iscrizione ok, ma niente champagne. Consolidare presente e programmare futuro”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, evidenzia via Facebook l’importanza di programmare per bene il presente ed il futuro rossazzurro dopo l’avvenuta iscrizione al campionato: “Quel sì della Covisoc è arrivato, bene, ma niente champagne. Non era scontato, non era facile, ma non si tratta di uno sconto sulle responsabilità. Prendiamo bene e andiamo avanti. Adesso si deve consolidare il presente e programmare il futuro. Come, lo dovete dire voi, ma in maniera chiara ed inequivocabile, senza coni d’ombra, senza luna nel pozzo o far sembrare qualcosa che non è. Bisogna essere chiari e schietti. Ne giovereste soprattutto voi. Quindi risolvete in chiarezza chi sono questi famigerati benefattori maltesi.

Come, quando e a chi avete dato mandato per cercare gli investitori da far entrare in Sigi o compratori che vogliano rilevare tutto. Lo ha detto Ferraú che dopo lo scoglio iscrizione si dava mandato. Speriamo di saperne di più. Di moine ne siamo abbastanza pieni e stanchi di vederne ancora. Fateci questa grazia, siate chiari e programmate bene”.

