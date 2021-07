“Il progetto nasce e continua con Pagliara e Pellegrino”: parole di un anno fa…

“Il progetto nasce e continua con Pagliara e Pellegrino, tengo a precisarlo. Io sono un traghettatore, ringrazio i soci per la fiducia, determinata da una questione di carattere professionale e, diciamo, di ambiente locale. Pagliara e Pellegrino proseguono l’attività e la cura del vivaio del Calcio Catania sarà una priorità. Puntare sui ragazzini è la priorità assoluta, da troppo tempo il vivaio non sforna giocatori di categoria. Pellegrino ragiona in prima linea su questo. Pagliara è un uomo di sport, lavora costantemente per portare avanti tutto ciò che è necessario. E’ a Roma ma tutte le riunioni vengono fatte anche da remoto con noi”.

Esattamente un anno fa l’avvocato Giovanni Ferraù rilasciava queste dichiarazioni, ai microfoni di Futura Production. Di sicuro uno dei motivi principali che portarono il Dottor Pagliara a prendere altre strade fu riconducibile al fatto che le sue idee non coincidettero con quelle di Sigi. L’idea di un azionariato diffuso con la possibilità di aprire a fondi esteri gettando le basi in una prospettiva di innovazione, marketing territoriale e internazionalizzazione non si è concretizzata. Un progetto che avesse da un lato una visione internazionale, dall’altro un radicamento sul territorio è rimasto il sogno irrealizzato di Pagliara. Ancora oggi in molti si chiedono se è possibile ipotizzare un suo ritorno nell’ambito del progetto Sigi, al momento però le condizioni non sussistono.

