RUSSINI visto da Troise e Marcolini: “Ala offensiva di grande rapidità ed estro”

C’è curiosità attorno a Simone Russini, esterno offensivo napoletano svincolatosi dal Cesena ed approdato ai piedi dell’Etna. Per saperne di più sulle caratteristiche del ragazzo classe 1996 abbiamo raccolto i commenti sulla rete del giornalista Ciro Troise, attraverso il noto portale La Giovane Italia e Michele Marcolini, che ha vissuto tanti anni da calciatore in Serie A e B ed oggi è alla guida tecnica dell’Albinoleffe (ha allenato Russini all’Alessandria, ndr):

TROISE – “Talento classe ’96 di Mugnano, in provincia di Napoli, alla terza stagione nel settore giovanile della Ternana. Russini è cresciuto alla scuola calcio “Amici di Mugnano” fino all’età di quindici anni, quando lo individua la Mariano Keller, una realtà del calcio giovanile che, attraverso la selezione dei talenti sul territorio, forma squadre competitive in tutte le categorie regionali. Alla Mariano Keller subisce una variazione al suo ruolo: da seconda punta del 4-4-2 ad esterno sinistro d’attacco nel 4-3-3 di Salvatore Buoncammino, ex calciatore che ha giocato in serie B con le maglie di Sambenedettese e Palermo. Giocatore dotato di grande estro, bravo sia nell’uno contro uno grazie ad un esplosivo cambio di passo nello scatto breve che nel ruolo di rifinitore, Russini sa produrre giocate illuminanti sia nello spazio stretto che sfruttando l’ampiezza di gioco, con il suo destro sa servire lanci preziosi per i compagni”.

MARCOLINI (fonte cesenamio.it) – “E’ un’ala offensiva di grande rapidità, di spinta, ha dribbling e capacità di saltare l’avversario creando superiorità numerica. Sa crearsi le occasioni da rete e deve migliorare nel concretizzarne di più. Per le doti tecniche che ha può segnare un maggior numero di gol. Ha tutte le potenzialità per farlo. E’ un bravo ragazzo, alle mie dipendenze si è sempre applicato nel migliore dei modi senza darmi particolari problemi di gestione”.

