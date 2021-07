SAINTFIET (C.T. Gambia): “Da Catania a Perugia, passo avanti. Manneh può avere un futuro brillante”

Tom Saintfiet, C.T. della Nazionale del Gambia, commenta con soddisfazione la notizia del trasferimento dal Catania al Perugia dell’esterno offensivo Kalifa Manneh. Ecco quanto evidenziato da africafootunited.com: “E’ molto bello vedere giovani come Kalifa Manneh, che ha molta esperienza in Serie C. Dopo il Catania, passa all’AC Perugia Calcio, società abituata alla Serie A e alla Serie B. È molto positivo per lui e per il calcio gambiano vedere un giocatore che ha il potenziale per mostrare le sue qualità fare un passo avanti. Kalifa lo merita. È un ragazzo molto bravo, è un buon giocatore e ha tutte le qualità per avere un futuro brillante”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***