SALA: dallo scudetto Primavera con l’Inter all’approdo in Serie B alla Ternana, profilo del nuovo numero uno del Catania

Andrea Sala è il nuovo numero uno del Catania. L’ufficialità dell’acquisto del portiere proveniente dall’Arezzo è giunta nel tardo pomeriggio di domenica. L’estremo difensore lombardo, il quale ha sottoscritto un contratto di durata annuale con opzione di prolungamento, si è detto «fiero di aver ricevuto questa prestigiosa chiamata» arrivata dopo la conclusione dell’esperienza aretina.

Nato a Saronno (VA) il 16 settembre 1993, il neo numero uno rossazzurro si forma calcisticamente a Busto Arsizio tra le fila del settore giovanile della Pro Patria, esordendo in prima squadra nella stagione 2010-11 (2 gettoni di presenza). L’anno successivo approda alla Primavera dell’Inter allenata da Andrea Stramaccioni con cui vince lo scudetto Primavera e la Next Gen Series (il torneo antesignano della UEFA Youth League).

Rientrato alla Pro Patria, è tra i protagonisti della promozione della formazione bustocca in Prima Divisione di Lega Pro nella stagione 2012-13. In estate si concretizza poi il passaggio alla Ternana in Serie B. Gioca in Umbria fino al 2018 (32 presenze in tutto), in mezzo si colloca il passaggio in prestito alla Reggina nella stagione 2016-17 (38 presenze complessive). Successivamente la sua carriera si snoda in Serie C tra Sambenedettese, Rimini ed Arezzo, suo ultimo club in ordine temporale prima di arrivare a Catania. Conta 162 presenze tra i professionisti.

Alto 187 cm, Sala è un portiere dotato di grande reattività, prontezza di riflessi e sicurezza tra i pali, talvolta è partecipe alla fase difensiva della squadra. Arriva a Catania nel pieno della maturità calcistica per un portiere (27 anni), candidandosi ad una maglia da titolare della formazione allenata da Francesco Baldini.

