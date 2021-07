SALUTI SOCIAL – Welbeck, Martinez e Manneh: “Grazie Catania”

Nana Welbeck, Kalifa Manneh e Miguel Angel Martinez non sono più giocatori del Catania essendosi trasferiti rispettivamente a Catanzaro, Perugia e Trieste, ma ci tengono a salutare i tifosi via social (Instagram):

MANNEH

“Onestamente non è facile dire addio al club che mi ha reso un giocatore professionista. E’ stato un onore aver iniziato la mia carriera calcistica in questo club. Oggi posso vedermi come un giocatore grazie a questo grande club, quindi l’unica cosa che posso dire è ringraziare. Ringrazio tutti per il bellissimo supporto negli ultimi sette anni, in modo speciale la dirigenza del Calcio Catania. Ringrazio anche i tifosi per il loro grande supporto e amore, anche i miei compagni di squadra. Colgo l’occasione anche per ringraziare le mie due famiglie di Siracusa e Gambia e anche il mio agente. E ancora grazie di tutto #CalcioCatania ❤️💙🐘”

MARTINEZ

“Catania, è stato magnifico vestirti questi anni, mi hai regalato emozioni che non dimenticherò mai e che mi hanno construito come persona e come portiere. Vado con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso sempre e ogni giorno. Faccio un grosso saluto ai miei compagni che hanno passato insieme a me questi 5 anni, alla gente che lavora a Torre del Grifo, ai magazzinieri, alla società , agli allenatori. A voi tifosi, che mi avete fatto sentire un catanese in più sempre. Faccio un grosso augurio al mister e compagni per questa stagione, e a tutti i nuovi arrivati, lottate per questa maglia perche è qualcosa di speciale che vi portarete per il resto delle vostre vite. GRAZIE CATANIA🔴🔵”.

WELBECK

“Grazie a tutti voi per avermi dato la possibilità di indossare la vostra maglia, storia, infinita tradizione e di avermi fatto diventare il vostro guerriero. Vi auguro tutto il meglio”.

