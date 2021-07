SERIE A – Barone (A.D. Fiorentina): “Italiano, già a Trapani contro il Catania rimasi impressionato da lui…”

La stagione 2018/2019 resta impressa nella mente dei tifosi rossazzurri ricordando l’amara eliminazione dai playoff inflitta dal Trapani. I trapanesi non erano tra i principali favoriti per il salto di categoria, ma con mister Vincenzo Italiano in panchina gettarono le basi per un grande campionato, coniugando bel gioco e risultati. Oggi Italiano allena la Fiorentina e l’Amministratore Delegato viola Joe Barone confessa di essere rimasto impressionato da Italiano già allora, vedendo all’opera il Trapani proprio contro il Catania e motivando così la scelta di puntare su di lui: “Una scelta che parte da lontano, ho ragionato con lui di calcio già anni fa. Guardavo le partite del Trapani, ricordo una gara contro il Catania nel 2018. Ci siamo concentrati su di lui per l’uomo e per l’allenatore. L’uomo perché ha i nostri stessi valori, trasparenza e semplicità. E l’allenatore perché da tempo ci siamo trovati a valutare e a vedere il suo calcio, basato sul ritmo, sulla velocità, sulla ricerca di andare a concludere e sui giovani calciatori cresciuti sotto la sua guida. Riesce a dare importanza a tutti i componenti della rosa e tutti insieme abbiamo individuato in Vincenzo la persona giusta per far crescere la Fiorentina e far divertire i tifosi. Parlare con lui di calcio è semplice e affascinante, trasmette energia e positività”.

