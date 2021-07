SERIE C – Milanese (A.U. Triestina): “Forse Bove sarebbe sprecato per la Lega Pro…”

Triestina e Catania tra i club interessati ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del promettente centrocampista della Roma Edoardo Bove. Classe 2002, ha impressionato nel corso dell’amichevole che la squadra di Josè Mourinho ha vinto di misura contro la Triestina al “Nereo Rocco”. A proposito dell’interesse manifestato nei confronti di Bove, il dirigente alabardato Mauro Milanese ha rilasciato le seguenti brevi dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “E’ un calciatore molto bravo, possiede grande visione di gioco ed è dotato di grande facilità di passaggio. Forse per la Serie C il ragazzo sarebbe sprecato”. Catania e Triestina ci provano, ma non sono le uniche squadre di C alla finestra. Come riportato sulle nostre pagine, inoltre, si registra concorrenza dal campionato cadetto per il gioiellino romanista.

