SERIE C: presentazione calendario dopo il 10 agosto

La Lega Pro, con in testa il presidente Francesco Ghirelli, puntava alla presentazione dei calendari per il campionato di Serie C 2021/22 in data 4 agosto. In realtà, vista l’incertezza relativa alle vicende giudiziarie che hanno colpito varie società non iscritte al campionato ma intente a giocarsi la loro partita al TAR, il sorteggio dei calendari verrà effettuato dopo il 10 agosto. Piccolo slittamento, necessario perchè bisogna ancora avere un quadro ufficialmente chiaro della situazione.

