SERIE C: i presidenti di Pescara e Viterbese si vedono nel girone C

C’è curiosità per capire quale sarà la composizione del girone C di Serie C nella stagione 2021/22. I dubbi riguardano soprattutto le squadre laziali ed abruzzesi. In questo contesto i presidenti di Pescara e Viterbese, Daniele Sebastiani e Marco Arturo Romano (nella foto), sono abbastanza sicuri che le rispettive squadre non verranno inserite nel raggruppamento meridionale.

Ai microfoni di Prima Tivvù, il numero uno pescarese ha sottolineato: “Sono tutti gironi forti, basti pensare che nonostante quello C passi per essere il più duro in finale sono arrivate squadre dei due gironi del centro-nord. Mi aspetto di giocare dove dobbiamo, per quelle che sono le indicazioni al momento dovremmo stare nel girone centrale, perché se la divisione è geografica noi rispetto alla Viterbese siamo un po’ più a Nord”.

La Viterbese, dal canto suo, si vede anch’essa nel girone B. Il presidente Romano afferma di essere d’accordo “con la decisione di dividere i gironi sulla base di un parametro oggettivo rappresentato dalla latitudine”, aggiungendo che “la nostra partecipazione al girone centrale ci consentirà di risparmiare risorse, dopo anni in cui la Viterbese ha percorso più chilometri di tutti nel campionato di Lega Pro”, le parole riprese da cuorigialloblu.com.

Il presidente del Pescara, dunque, esclude la Viterbese mentre il patron dei laziali non ha alcun dubbio sul fatto che la propria squadra cambierà girone. Vedremo cosa succederà. Di sicuro l’eventuale presenza di Pescara e/o Viterbese nel gruppo C renderebbe ancora più incerto e difficoltoso un campionato che presenta numerose realtà in lotta per obiettivi importanti.

