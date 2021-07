STAMPA CAMPANA: “Salernitana, Odjer dal Catania tra gli acquisti più costosi della storia”

“Il centrocampista del Ghana fu prelevato dal Catania per 900 mila euro. Una buona cifra considerata la giovane età del calciatore quando fu preso, ovvero a soli 19 anni”. E’ quanto riportano i colleghi di tuttosalernitana.com con riferimento al calciatore Moses Odjer, sottolineando che rappresenta ad oggi uno dei migliori acquisti della storia granata.

Il Catania fu il primo club ad avergli dato la possibilità di mettersi in mostra nel calcio italiano, venendo prelevato dal Tema Youth Football Club. Odjer fece parte delle giovanili rossazzurre fino a totalizzare 11 apparizioni in prima squadra nel campionato di Serie B. La Salernitana intravide potenzialità interessanti nel ragazzo, al punto da acquistarlo per la cifra sopra riportata. Odjer rimase per ben cinque stagioni a Salerno tra i cadetti, prima del ritorno in Sicilia sponda Trapani e Palermo, squadra in cui attualmente il ragazzo milita.

