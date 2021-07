STAMPA NAZIONALE – Pedullà su Bove: “Il futuro è tutto dalla sua parte”

Il Catania ci prova, così come la Triestina e altri club di Serie C e B. Le richieste non mancano per il promettente centrocampista della Roma Edoardo Bove. Non si esclude persino la permanenza in giallorosso, visto che Josè Mourinho segue con molta attenzione i progressi del ragazzo classe 2001. Attraverso il proprio sito web, il noto giornalista Alfredo Pedullà si sofferma proprio sulle qualità del giocatore:

“Una mezzala moderna che può ricoprire tutte i ruoli del centrocampo. Lo scorso anno è stato impiegato 20 volte nella Primavera della Roma guidata da Alberto De Rossi ed ha messo a segno 3 gol e 2 assist. Ha una grande capacità di inserimento ed un’ottima intelligenza tattica, bravo anche tecnicamente: abbina qualità e fisicità, ha ricoperto anche il ruolo di trequartista. Un gran bel prospetto che, sotto l’ala protettiva di Mourinho, può crescere sempre di più e migliorarsi ulteriormente. Adesso tocca a lui stupire José e guadagnarsi un posto nella rosa giallorossa per la prossima stagione. Il ritiro è un buon palcoscenico per farsi apprezza e le amichevoli anche aiutano il ragazzo nella sua maturazione calcistica. Il futuro è tutto dalla sua parte”.

