STAMPA PUGLIESE: Maita, no del Bari a Catania e Palermo

Come riportato nei giorni scorsi, molto difficilmente il Catania arriverà a Mattia Maita, forte centrocampista del Bari. Giungono conferme sul fatto che, con ogni probabilità, i biancorossi non se ne priveranno. La stampa pugliese, ed in particolare la Gazzetta del Mezzogiorno, sottolinea che la società del presidente De Laurentiis lo ritiene uno dei punti fermi anche del nuovo corso biancorosso. Nelle scorse ore Catania e Palermo hanno richiesto informazioni, ricevendo in cambio un secco no grazie.

