STAMPA TRIVENETO: “Bove, in caso di trasferimento si privilegia la Serie B”

“Difficilmente la Roma manderà in C Edoardo Bove. In caso di prestito, si privilegerebbe la B”. E’ quanto evidenziano i colleghi di trivenetogoal.it, relativamente al futuro del centrocampista giallorosso. Il ragazzo, di cui si parla un gran bene ed è attentamente monitorato da Josè Mourinho, se lascerà la Roma lo farebbe soltanto con la formula del prestito. Vi avevamo già parlato della concorrenza dalla serie cadetta che complica le cose per i rossazzurri e le altre società di Lega Pro interessate, tra cui la Triestina. Il Catania, comunque, continua a provarci.

