STANCAMPIANO – BALDINI: rapporto intenso negli anni, adesso si ritrovano a Catania

Senso d’appartenenza e spirito di sacrificio. Mister Francesco Baldini punta forte su queste basi. Se nei giorni scorsi il Catania ha provveduto al tesseramento del 34enne Giuseppe Stancampiano, lo ha fatto proprio su precisa richiesta di Baldini. Non un nome da urlo, ma che il tecnico di Massa ben conosce per i suoi trascorsi al Sestri Levante, all’Imolese ed al Trapani. Praticamente in quasi tutte le sue esperienze d’allenatore ha lavorato con Stancampiano.

La stima tra i due è assolutamente reciproca. In un’intervista concessa qualche anno fa a Il Secolo XIX, il portiere – quando difendeva i pali del Sestri Levante, subendo pochissimi gol – parlò in questi termini di Baldini: “Non è stato facile ma, oggi, dico che Baldini ha fatto un grande lavoro e ha cambiato il nostro modo di giocare e l’approccio all’avversario. È stato un grandissimo giocatore e la sua esperienza con centinaia e centinaia di partite in serie A e B, con squadre importanti (Juventus, Napoli e Genoa, ndr) per noi sono un valore aggiunto”.

L’estremo difensore si è sempre allenato bene ai suoi ordini, condividendone metodologie di lavoro, filosofia e mentalità. Baldini vuole un gruppo affamato e pretende il massimo da ogni singolo componente della rosa che comporrà il Calcio Catania 2021/22. Tra questi il già citato Stancampiano, il quale lo ha definito “un “martello” che pretende molto dai calciatori ma dà altrettanto, anche emotivamente”. Stancampiano non sarà l’unico portiere a disposizione ed il curriculum parla di molta Serie D vissuta in carriera, ma sulla sua esperienza e professionalità Baldini è pronto a dare ampie rassicurazioni.

