STATISTICHE: Baldini riparte con 10 vittorie e 45 gol all’attivo tra i professionisti

37 partite in campionati professionistici tra Coppa Italia (3), Serie B (16), Serie C girone B (10), Serie C girone C (7) e Playoff di Lega Pro (1) sedendo sulle panchine di Lucchese, Trapani e Catania. Il ruolino di marcia di Francesco Baldini parla, attualmente, di 10 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte con le sue squadre che hanno siglato 45 reti, subendone 60. Non vi è alcun dubbio che gli ultimi mesi trascorsi in Sicilia siano stati decisamente i più proficui nel professionismo per il mister, che in rossazzurro ha totalizzato 5 successi, un risultato di parità e 2 ko. Quest’anno per la prima volta nella sua carriera d’allenatore tra i professionisti Baldini ha fatto registrare una differenza reti positiva (+7 frutto di 17 gol fatti e 10 subiti). Adesso che ha raggiunto l’accordo col Catania per la firma di un contratto biennale, vedremo se l’ex allenatore del Trapani riuscirà a migliorare il proprio score.

BILANCIO COMPLESSIVO BALDINI NEL PROFESSIONISMO

Vittorie: 10

Pareggi: 8

Sconfitte: 19

Gol fatti: 45

Gol subiti: 60

Differenza reti: -15

BILANCIO COMPLESSIVO BALDINI A CATANIA

Vittorie: 5

Pareggi: 1

Sconfitte: 2

Gol fatti: 17

Gol subiti: 10

Differenza reti: +7

