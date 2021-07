TACOPINA: “Vicenda Catania ormai chiusa, energie solo per la SPAL”

L’avvocato italo-americano Joe Tacopina ha inviato una nota in cui smentisce le dichiarazioni riportate lunedì dal quotidiano La Sicilia: “Le dichiarazioni a me attribuite nell’articolo di oggi (ieri per chi legge, ndr) sono false e non sono mai state pronunciate dal sottoscritto. La vicenda Catania è ormai chiusa. Concludo dicendo che auguro il meglio alla città e ai tifosi del Catania, ma adesso i miei investimenti e le mie energie sono solo per la Spal”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***