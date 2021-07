TORRE DEL GRIFO: stagione ufficialmente iniziata per il Catania

La stagione 2021/22 è iniziata oggi, martedì 20 luglio, alle 8.30 per il Catania con il raduno a Torre del Grifo Village, sede del ritiro pre-campionato rossazzurro. Dopo la colazione, il gruppo ha svolto in mattinata i primi test atletici e funzionali. A disposizione anche i neo-rossazzurri Sala, Stancampiano e Truppo, Ceccarelli si aggregherà giovedì. Nel pomeriggio, esercitazioni di forza in palestra e il primo allenamento, iniziato alle 18.30 con il “torello” e incentrato prevalentemente sul possesso palla. In chiusura, partitella su metà campo.

