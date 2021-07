TORRE DEL GRIFO: ancora una doppia seduta, nessun nuovo caso di Covid

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, la settima doppia seduta consecutiva del ritiro pre-campionato 2021/22, iniziata in palestra e completata in mattinata con un lavoro differenziato per reparti e nel pomeriggio con un programma più ampio: “torello”, esercitazioni tecniche, partita a tema e mini-torneo disputato da 4 squadre metà campo. La società, inoltre, ha reso noto che i test molecolari effettuati in data odierna non hanno evidenziato ulteriori positività al Covid-19.

